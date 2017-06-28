На Донбассе на мине подорвался автомобиль СБУ: один погибший

Во второник в Донецкой области на мине подорвался автомобиль с сотрудниками СБУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате взрыва один сотрудник погиб, еще четверо получили ранения, подтвердила ВВС Украина пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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Ранее в Киеве взорвался автомобиль, в котором находился офицер-разведчик Минобороны Максим Шаповал. Он погиб.

Событие квалифицировано как террористический акт.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что основная версия следствия - "российский след".