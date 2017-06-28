Подрыв авто на Донбассе: погиб сотрудник СБУ, три человека ранены

Копірайт зображення ssu.gov.ua Image caption В результате взрыва погиб сотрудник СБУ Юрий Возный, сообщили в спецслужбе

Служба безопасности Украины сообщила, что во вторник на Донбассе взорвали машину с работниками СБУ. В результате инцидента погиб сотрудник СБУ Юрий Возный, сообщили в спецслужбе.

Еще три человека находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести, отметили в пресс-службе СБУ.

Взрыв произошел около 19:00 в поселке Ильиновка Константиновского района Донецкой области, сообщила полиция области.

Следствие ведет военная прокуратура, добавили в СБУ.

"Юрий Возный стал двадцать третьим сотрудником Службы, который отдал свою жизнь защищая нашу Родину. СБУ выражает соболезнования родным и близким Юрия", - отметили в спецслужбе.

Ранее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила ВВС Украина, что взрыв произошел в результате подрыва автомобиля на мине.

Впрочем, внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что "под автомобиль, в который сели сотрудники СБУ, была заложена бомба".

Он также объединил этот инцидент со взрывом, который накануне произошел в Киеве, в результате чего погиб разведчик Минобороны Максим Шаповал.

При этом Геращенко упомянул о "российском следе".

"Взрыв был осуществлен не случайно", - сказал он в эфире канала "112 Украина".

Напомним, 27 июня в результате взрыва автомобиля погиб начальник резерва Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал.

Событие квалифицировано как террористический акт.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что основная версия следствия - "российский след".