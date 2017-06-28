ЕС продлил санкции против России еще на полгода

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Совет Европейского Союза продлил до 31 января 2018 года экономические санкции в отношении России за невыполнение ею Минских договоренностей. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

"28 июня 2017 года Совет продлил экономические санкции в отношении определенных секторов российской экономики до 31 января 2018 года", - говорится в официальном сообщении.

Срок действия секторальных санкций ЕС в отношении России в связи с событиями на Украине истекает 31 июля.

22 июня председатель Европейского совета Дональд Туск подтвердил на итоговой пресс-конференции по окончании саммита ЕС, что лидеры ЕС договорились продлить санкции против России еще на полгода.

Совет Европейского Союза также отмечает, что в дополнение к этим экономическим санкциям действуют другие ограничительные меры ЕС, "введенные в ответ на кризис в Украине".

Это индивидуальные ограничительные меры, а именно: запрет на выдачу виз и замораживание активов, которые в настоящее время действуют в отношении 150 лиц и 37 организаций до 15 сентября 2017 года, а также ограничительные меры в ответ на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя", которые действуют только на территории Крыма и Севастополя и которые были недавно продлены до 23 июня 2018 года.

История санкций

Ограничительные меры изначально были введены 31 июля 2014 года на срок в один год в ответ на "действия России, дестабилизирующие Украину".

Санкции были усилены в сентябре 2014 года. Они были нацелены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на товары двойного назначения.

"19 марта 2015 года Европейский Совет решил связать продолжительность действия этих санкций с полным выполнением Минских соглашений, которое предусматривалось на 31 декабря 2015 года. Учитывая, что этот срок не был соблюден и Минские соглашения до сих пор полностью не реализованы, Совет ЕС продлил санкции", - объясняют в Брюсселе.

Напомним, что 20 июня Соединенные Штаты расширили торговые санкции против России и пророссийских сепаратистов в Украине.

Под новые американские санкции подпадают 38 физических и юридических лиц.

В заявлении министерства финансов США говорится, что санкции направлены против отдельных лиц и организаций, связанных с конфликтом на востоке Украины, и будут действовать до тех пор, пока Россия не начнет выполнять свои обязательства в рамках Минских соглашений.