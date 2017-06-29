ФБР опросило сотрудников "Лаборатории Касперского" в США

Копірайт зображення Getty Images Image caption Глава компании Евгений Касперский отрицает связи с каким-либо государством вообще

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели беседы с несколькими сотрудниками компании информационной безопасности "Лаборатория Касперского", проживающими в США.

Представители компании подтвердили это, но ФБР от комментариев отказалось.

Как отмечают американские СМИ, неясно, имеет ли отношение опрос работников "Лаборатории Касперского" к проводимому расследованию вмешательства России в ход президентских выборов в США.

В мае в ходе дачи показаний перед сенатским комитетом по разведке некоторые высшие руководители спецслужб США заявили, что ими изучался факт использования правительственными чиновниками программного обеспечения от "Лаборатории Касперского".

Как отмечается, у представителей конгресса вызвало беспокойство то, что данные программы могли быть использованы для хакерских атак на американские компьютерные системы и что "Лаборатория Касперского" имеет связи с российской разведкой.

Основатель компании Евгений Касперский в сети Reddit заявил, что готов предстать перед сенатом США и развеять эти опасения.

При этом, он и ранее неоднократно заявлял, что его фирма не имеет связей ни с одним государством и все подозрения об использовании программ компании в шпионских целях не имеют под собой основания.

В США конгресс и ФБР сейчас ведут расследование попыток России повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году с целью помешать Хиллари Клинтон стать главой государства.

Кремль последовательно отрицал подобное вмешательство, однако американские спецслужбы единодушно заявляли, что не сомневаются в том, что оно было.

В частности, связанных с Кремлем хакеров обвиняют во взломе почтовых ящиков функционеров Демократической партии и публикации похищенной переписки с целью компрометации Клинтон.

Расследование также изучает версию о сговоре предвыборного штаба Трампас российским руководством.