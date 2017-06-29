Сутки в АТО: один военный погиб

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За прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 35 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения. Об этом говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

На приморском направлении боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Лебединского, Водяного, Павлополя, Гнутово, Красногоровки, Марьинки, Тарамчука и Талаковки.

Кроме того, днем ​​боевики из миномета калибра 120 мм обстреляли жилой квартал Красногоровки, пострадавших нет.

На донецком направлении сепаратисты открывали огонь 11 раз. Огневая активность наблюдалась в районе Авдеевки, Каменки и Новоселовки Второй, а также в районе Луганского и Верхнеторецкого.

На луганском направлении зафиксировано 15 обстрелов - в районе Бахмутской трассы, вблизи Крымского, Трехизбенки, Счастья, Айдара, Новотошковского, Шарового Кута и Валуйского.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.