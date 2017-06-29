Украинцам обещают жару до +33° и грозы

Копірайт зображення Meteo.gov.ua Image caption Прогноз погоды на 29 июня

В четверг, 29 июня, в Украине обещают жару до +33°. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На востоке без осадков, температура днем до +33°. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и на юге Украины.

На западе Украины пройдут дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +33°.

В северных областях ожидается переменная облачность, температура - до +32°. В центре Украины будет без осадков, температура днем - до +33°.