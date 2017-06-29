Украинцам обещают жару до +33° и грозы
- 29 июня 2017
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В четверг, 29 июня, в Украине обещают жару до +33°. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На востоке без осадков, температура днем до +33°. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и на юге Украины.
На западе Украины пройдут дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с. Днем столбик термометра поднимется до +33°.
В северных областях ожидается переменная облачность, температура - до +32°. В центре Украины будет без осадков, температура днем - до +33°.