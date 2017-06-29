Начало вступительной кампании в Украине задержали из-за кибератак

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В четверг, 29 июня, высшие учебные заведения Украины начнут принимать документы абитуриентов.

Однако из-за масштабной кибератаки, в результате которой пострадали государственные и частные учреждения в Украине и других странах, а также из соображений безопасности Минобразования ввело временные ограничения в работе Единой государственной электронной базы по вопросам образования, в том числе в функционировании личного электронного кабинета абитуриента.

Доступ в личный электронный кабинет абитуриента будет открыт после 12:00 дня.

"Сейчас риски, связанные с упомянутой кибератакой, минимизированы", - говорится в сообщении министерства.

В этом году абитуриенты подают заявления исключительно в электронной форме, отметили в министерстве. Подать заявления в бумажной форме могут только люди из очень ограниченного перечня, опубликованного на сайте министерства.

Электронное заявление и все необходимые документы можно подать через личный электронный кабинет на сайте ez.osvitavsim.org.ua (сейчас он не работает).

"Процедура длиться достаточно долго, времени будет достаточно. Нет нужды 29 июня всем поступающим обязательно регистрировать свой электронный кабинет", - подчеркнула Лилия Гриневич.

Каждый абитуриент может подать девять заявлений на четыре специальности.

"Это могут быть как заявления в один университет, так и девять заявлений в разные учебные заведения", - добавила глава Минобразования.

Особенностью нынешней вступительной кампании является введение регионального, отраслевого и сельского коэффициентов, а также спецусловия для определенных категорий абитуриентов.

Более детально читайте об этом в материале ВВС Украина "Коэффициенты и спецусловия - особенности вступительной кампании 2017".