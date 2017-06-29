Суд разрешил заочно судить Януковича

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Оболонский районный суд Киева принял решение рассматривать уголовное производство по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене и ряде других преступлений против государственности Украины по заочной процедуре.

"Обвиняемый не только лично не прибыл в суд, но и не воспользовался предоставленной ему возможностью появиться в суде в режиме видеоконференции", - отметил судья Владислав Девятко.

После этого прокуроры начали зачитывать обвинения Виктору Януковичу.

В четверг суд продолжил очередное судебное заседание по делу о государственной измене экс-президента.

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк сообщил, что его подзащитный не прибыл в суд в Россию для участия в заседании Оболонского райсуда Киева в режиме видеоконференции по "уважительным причинам".

"Прежде всего, это в связи с отсутствием надлежащего вызова в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи", - сказал адвокат.

Виктора Януковича обвиняют в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Процесс над Виктором Януковичем стал возможен благодаря введению в Украине временного механизма заочного осуждения граждан, скрывающихся от следствия более полугода. Верховная Рада отстранила Януковича от должности 22 февраля 2014 года и вскоре он бежал в РФ.

Одним из главных доказательств по делу является обращение Януковича к российским властям 1 марта 2014 года о введении войск в Украину.

Бывший президент и его защита отрицают обвинения, а также называют заочный процесс незаконным и добиваются обеспечения видеосвязи с ростовским судом РФ по процедуре международной правовой помощи.