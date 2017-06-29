Организаторы Евровидения готовят санкции против Украины из-за России - Аласания

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Организаторы "Евровидения" готовят против Украины санкции из-за недопуска к конкурсу участницы от России Юлии Самойловой, которая нарушила украинские законы, выступая в аннексированном Крыму. Об этом сообщил глава правления Общественного ТВ Зураб Аласания в Facebook.

"Утро началось с не очень приятных новостей для UA:PBC (National Public Broadcasting Company of Ukraine - англ., Национальная общественная телекомпания Украины. - Ред.). Похоже, нас таки ждут санкции за "необеспечение участия в "Евровидении-2017" участницы от РФ Юлии Самойловой", - написал Аласания.

Он добавил, что сомневается, что государство в лице СБУ захочет разделить с UA: PBC эту "коллизию".

"Европейский союз вещателей" просто становится в очередь вместе с РФ (которая также, по нашей информации, готовит свой отдельный иск, наказывая UA: PBC по политическим причинам), Евроньюс, который протягивает лапки за долгами имени Азарова, и многими другими желающими задушить в колыбели едва родившегося Общественного вещателя Украины", - подытожил глава UA: PBC.

Ранее организаторы "Евровидения" сообщали, что санкции в отношении Украины со стороны EBU могут ввести в связи с ситуацией с недопуском россиянки Юлии Самойловой к участию в Евровидении-2017 в Киеве.

Запрет на въезд

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины Юлии Самойловой сроком на три года, объяснив это тем, что певица в июне 2015 года принимала участие в концерте в аннексированном Россией Крыму.

Самойлова была выбрана представителем России на "Евровидении" по итогам конкурса, проводившегося Первым каналом. До этого певица и композитор, родившаяся в 1989 году, неоднократно побеждала в различных музыкальных конкурсах. Певица с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности.

Европейский вещательный союз выступил с предложением организовать дистанционное выступление Самойловой в песенном конкурсе. Россия от этой идеи отказалась.

В "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" призвали Европейский вещательный союз уважать суверенитет Украины."Посетив Крым без разрешения украинской власти, Юлия Самойлова нарушила суверенитет и законы Украины. Кроме Российской Федерации, ни одна другая страна, общественные вещатели которой входят в Европейский вещательный союз, не имеет оснований оспаривать такую квалификацию действий Юлии Самойловой, поскольку ни одна европейская страна не признает принадлежности Крыма Российской Федерации", - говорится в заявлении НОТУ.