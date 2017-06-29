Россия назвала новый британский авианосец удобной мишенью

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Капитан корабля HMS Queen Elizabeth Джерри Кид говорит, что это не просто корабль, а целая морская база

Россия назвала новый авианосец британского Королевского флота "лишь удобной морской целью".

Так пресс-секретарь российского министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал критические высказывания британских чиновников в адрес российского авианосца "Адмирал Кузнецов".

Ранее авианосец Queen Elizabeth, крупнейший корабль британского военно-морского флота, впервые вышел из дока в Шотландии в открытое море.

Впоследствие британский министр обороны Майкл Фэллон назвал крейсер "Адмирал Кузнецов" обветшавшим.

26-летний российский авианосец редко выходит в море без специального мощного буксира на случай поломки.

В октябре прошлого года авианосец "Кузнецов" входил в состав группы кораблей Северного флота РФ, прошедшей через Ла-Манш, направляясь к Гибралтару и далее в Средиземное море к Сирии.

Пользователи соцсетей посмеялись над тяжелым авианесущим крейсером, обратив внимание на то, что корабль оставлял после себя потоки густого черного дыма.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Съемка с воздуха: группа кораблей Северного флота РФ во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" пересекает британские территориальные воды

Российская авиация предоставила президенту Башару Асаду существенное преимущество над силами повстанцев, часть из которых пользуются поддержкой со стороны стран Запада.

Русские "позавидуют"

Генерал-майор Конашенков сказал, что "заявления главы британского военного ведомства Майкла Фэллона относительно превосходства внешней красоты нового авианосца над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" демонстрируют откровенное незнание им военно-морской науки".

"В отличие от авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", оснащенного зенитным, противолодочным и, самое главное, противокорабельным ракетным вооружением "Гранит", британский авианосец - всего лишь удобная крупногабаритная морская цель", - сказал российский представитель.

По словам генерала Конашенкова, новый британский авианосец - "авиаматка", которая "является удобной крупногабаритной морской целью для российских ракетных вооружений".

Корабль HMS Queen Elizabeth, который обошёлся казне в 3,5 млрд фунтов стерлингов, - самый большой и мощный корабль, когда-либо построенный для Королевского флота Великобритании.

В статье для Daily Telegraph Фэллон написал: "Видели бы вы, как этот ветхий Кузнецов проплывал через Ла-Манш несколько месяцев назад. Я думаю, что россияне будут смотреть на этот корабль [HMS Queen Elizabeth] с долей зависти".

"Мы примем все меры, чтобы не подпустить их (россиян. - Ред.) слишком близко, но думаю, что они будут восхищаться этим кораблем", - добавил Фэллон.