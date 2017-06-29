Россия назвала новый британский авианосец удобной мишенью
Россия назвала новый авианосец британского Королевского флота "лишь удобной морской целью".
Так пресс-секретарь российского министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал критические высказывания британских чиновников в адрес российского авианосца "Адмирал Кузнецов".
Ранее авианосец Queen Elizabeth, крупнейший корабль британского военно-морского флота, впервые вышел из дока в Шотландии в открытое море.
Впоследствие британский министр обороны Майкл Фэллон назвал крейсер "Адмирал Кузнецов" обветшавшим.
26-летний российский авианосец редко выходит в море без специального мощного буксира на случай поломки.
В октябре прошлого года авианосец "Кузнецов" входил в состав группы кораблей Северного флота РФ, прошедшей через Ла-Манш, направляясь к Гибралтару и далее в Средиземное море к Сирии.
Пользователи соцсетей посмеялись над тяжелым авианесущим крейсером, обратив внимание на то, что корабль оставлял после себя потоки густого черного дыма.
Российская авиация предоставила президенту Башару Асаду существенное преимущество над силами повстанцев, часть из которых пользуются поддержкой со стороны стран Запада.
Русские "позавидуют"
Генерал-майор Конашенков сказал, что "заявления главы британского военного ведомства Майкла Фэллона относительно превосходства внешней красоты нового авианосца над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов" демонстрируют откровенное незнание им военно-морской науки".
"В отличие от авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", оснащенного зенитным, противолодочным и, самое главное, противокорабельным ракетным вооружением "Гранит", британский авианосец - всего лишь удобная крупногабаритная морская цель", - сказал российский представитель.
По словам генерала Конашенкова, новый британский авианосец - "авиаматка", которая "является удобной крупногабаритной морской целью для российских ракетных вооружений".
Корабль HMS Queen Elizabeth, который обошёлся казне в 3,5 млрд фунтов стерлингов, - самый большой и мощный корабль, когда-либо построенный для Королевского флота Великобритании.
В статье для Daily Telegraph Фэллон написал: "Видели бы вы, как этот ветхий Кузнецов проплывал через Ла-Манш несколько месяцев назад. Я думаю, что россияне будут смотреть на этот корабль [HMS Queen Elizabeth] с долей зависти".
"Мы примем все меры, чтобы не подпустить их (россиян. - Ред.) слишком близко, но думаю, что они будут восхищаться этим кораблем", - добавил Фэллон.