Суд перенес слушания по делу Януковича на 6 июля

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Оболонский районный суд Киева перенес заседание в деле о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича на 6 июля.

Ранее в четверг суд разрешил специальное (заочное) судопроизводство в отношении Виктора Януковича.

"Обвиняемый не только лично не прибыл в суд, но и не воспользовался предоставленной ему возможностью появиться в суде в режиме видеоконференции", - отметил судья Владислав Девятко.

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк сообщил, что его подзащитный не прибыл в российский суд для участия в заседании Оболонского райсуда Киева в режиме видеоконференции по "уважительным причинам".

"Прежде всего, это в связи с отсутствием надлежащего вызова в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи", - сказал адвокат.

Виктора Януковича обвиняют в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.