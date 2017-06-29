Присяжные признали виновными подсудимых по делу Немцова

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Кто убил Бориса Немцова? Восемь месяцев процесса, казалось бы, должны были дать ответ.

В Московском окружном военном суде коллегия присяжных заседателей вынесла свой вердикт по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, совершенного 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту.

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Все пять подсудимых - Заур Дадаев, Анзор Губашев, Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев - признаны виновными в совершении этого преступления в составе организованной преступной группы, передает из зала заседания суда корреспондент Русской службы Би-би-си Виктор Нехезин.

На вопрос, "доказано ли, что указанные действия [убийство] совместно и согласованно с Губашевым А., Губашевым Ш., Эскерхановым, Бахаевым и лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи с его смертью, совершил Дадаев", утвердительно ответили 10 из 12 присяжных.

Кроме того, присяжные утвердительно ответили на вопросы о том, доказана ли вина каждого подсудимого в отдельности, и сочли, что ни один из обвиняемых не заслуживает снисхождения.

Согласно вынесенному присяжными вердикту, Заур Дадаев поздним вечером 27 февраля 2015 года выстрелил в Бориса Немцова не менее шести раз, а потом скрылся с места преступления.

В организации убийства - в том числе в приобретении оружия и боеприпасов, а также слежке за Немцовым - ему помогали четверо других подсудимых вместе с еще одним сообщником Бесланом Шавановым, уголовное дело против которого было закрыто в связи с его гибелью при попытке задержания 7 марта 2015 года.

Все пятеро отрицают свою вину.

Виновны, снисхождения не заслуживают

Коллегия из 12 присяжных находилась в совещательной комнате три дня. Ей надо было ответить на 26 вопросов, поставленных перед ними судьей Юрием Житниковым.

Присяжным не удалось прийти к единодушному мнению по всем вопросам, поэтому по истечении трех часов спорные вопросы были поставлены на голосование.

Копірайт зображення Красильников Станислав/ТАСС Image caption Представители семьи Бориса Немцова считают, что в ходе процесса они так и не услышали от обвинения доказательств вины Хамзата Бахаева

Первая группа вопросов касалась непосредственно убийства Бориса Немцова и роли в этом преступлении каждого из подсудимых.

В результате все пятеро признаны виновными в этом, оснований для снисхождения присяжные в этом случае ни для кого из обвиняемых не обнаружили.

Вторая группа вопросов относится к обвинению подсудимых в незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

По этим пунктам обвинения все пятеро подсудимых также признаны виновными и не заслуживающими снисхождения.

Коллективная ответственность

Обсуждение списка вопросов для присяжных состоялось на прошлой неделе, и адвокаты пострадавшей стороны вместе с адвокатами подсудимых подвергли критике формулировки вопросов, предложенные судьей Житниковым. Председательствующего поддержало только гособвинение.

Представители семьи Немцова Ольга Михайлова и Вадим Прохоров предложили внести в формулировки вопросов важные изменения. Их поддержала сторона защиты.

Однако судья Юрий Житников полностью проигнорировал эти требования и утвердил вопросный лист в собственном, первоначальном варианте.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Гособвинение считает доказанной вину всех пятерых подсудимых (слева направо): Хамзата Бахаева, Темирлана Эскерханова, Шадида Губашева, Анзора Губашева и Заура Дадаева

Главной претензией к этому варианту стало то, что действия каждого из подсудимых судья предложил присяжным оценивать только совокупно с действиями остальных четырех подсудимых.

Другими словами, признавая доказанным участие в преступлении одного из обвиняемых, присяжные автоматически соглашались с утверждением, что указанные преступные действия этот обвиняемый совершал "совместно и согласованно" с остальными четырьмя подсудимыми.

Между тем представители семьи Бориса Немцова - адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Прохоров - на стадии прений однозначно заявили, что не считают доказанной вину по крайней мере одного из подсудимых - Хамзата Бахаева.

С вынесением вердикта коллегии присяжных заседателей долгий процесс по делу об убийстве Бориса Немцова, начавшийся 3 октября 2016 года, еще не заканчивается.

Имея на руках обвинительный вердикт, судья Юрий Житников должен будет теперь решить вопрос о наказании для каждого из подсудимых.

Помимо самого вердикта присяжных судья будет руководствоваться тем, какие сроки запросит для обвиняемых прокуратура на следующем заседании, которое назначено на 4 июля.

Ожидается, что на составление текста приговора всем пятерым уйдет не менее двух-трех недель.