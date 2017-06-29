Во Львове молния поразила четырех человек: двое погибли

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Во Львове два человека погибли в результате удара молнии, еще двое с ожогами были госпитализированы.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Инцидент произошел в микрорайоне "Левандовка" возле озера.

От удара погибла 9-летняя девочка и мужчина около 35 лет. Еще двоих пострадавших забрала "скорая".

На месте работают следователи.