Во Львове молния поразила четырех человек: двое погибли
- 29 июня 2017
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Во Львове два человека погибли в результате удара молнии, еще двое с ожогами были госпитализированы.
Об этом сообщили в Нацполиции.
Инцидент произошел в микрорайоне "Левандовка" возле озера.
От удара погибла 9-летняя девочка и мужчина около 35 лет. Еще двоих пострадавших забрала "скорая".
На месте работают следователи.