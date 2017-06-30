ООН: во время химической атаки в Сирии использовался зарин

Копірайт зображення Reuters Image caption В результате атаки в городе Хан Шейхун погибли свыше 80 человек, десятки получили ранения

Миссия ООН по расследованию случаев применения химических веществ в военных целях в Сирии установила, что в атаке на город Хан-Шейхун в апреле использовался запрещенный нервно-паралитический газ зарин.

В результате химической атаки погибли почти 90 человек, еще десятки получили ранения.

Теперь комиссия ООН попытается установить, несут ли ответственность за эти действия сирийские власти во главе с президентом Башаром Асадом.

Атака на городок в провинции Идлиб была самой масштабной по количеству жертв в Сирии за последние три года.

Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) после опроса свидетелей и исследования образцов сделала вывод, что "многие жертвы были отравлены зарином или подобным ему газом".

"В выводах миссии указано, что такое заявление может означать использование зарина в качестве химического оружия", - говорится в сообщении.

Кто виноват?

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ОЗХО подготовила новый отчет, однако он еще не был обнародован.

Теперь в ходе совместного расследования ОЗХО и ООН пытаются выяснить, кто несет ответственность за смертоносную атаку в провинции Идлиб.

Через три дня после нападения на Идлиб в ночь на 7 апреля два американских эсминца, находящихся в Средиземном море южнее Кипра, выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шейрат на западе сирийской провинции Хомс.

Президент США Дональд Трамп назвал этот ракетный удар возмездием за химическую атаку в провинции Идлиб.

Россия назвала этот шаг США "нарушением международного права" и "агрессией против суверенного государства".

Официальный Дамаск отрицает свою причастность к химической атаке. Президент Сирии Башар Асад ранее назвал инцидент в Хан-Шейхуне "полностью сфабрикованным".

Что произошло в Идлибе?‎

Город Хан-Шейхун на северо-западе страны, который находится под контролем повстанцев, подвергся бомбардировке во вторник 4 апреля.

Сирийские правозащитники сообщили, что авианалет совершили самолеты сирийской армии или российской авиации.

По сообщениям правозащитников и активистов, сразу после авиаудара люди на земле начали задыхаться, многие лежали на земле без движения, у других наблюдалась рвота и шла пена изо рта.

По данным местных медиков, распыления высокотоксичного газа зарин в контролируемом сирийской оппозицией населенном пункте Хан-Шейхун, привело к гибели 89 человек, среди которых 33 детей и 18 женщин.