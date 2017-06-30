Непогода в Украине: погибли четыре человека

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От удара молний на Волыни погибли двое детей, во Львовской области - ребенок и взрослый. Еще двое детей пострадали от непогоды во Львовской и Ровенской областях.

Непогода повалила деревья, сорвала крыши с домов и обесточила 881 населенный пункт, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В период с 29 на 30 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 881 населенного пункта в 10 областях", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Волынской области обесточено 236 населенных пунктов, в Хмельницкой - 262, Львовской - 135, Черновицкой - 76, Тернопольской - 69, Винницкой - 37, Житомирской - 28, Ровенской - 22, Киевской - 15, Луганской - 1.

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Кроме этого на территории Волынской, Закарпатской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областей в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра, разряд молнии) погибли 4 человека и пострадало 2 человека, повалено 216 деревьев, повреждено 75 кровель жилых домов и 50 объектов социально бытовой сферы.