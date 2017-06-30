Пожар в Чернобыльской зоне: "повышения радиационного фона нет"

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По состоянию на 7:30 утра пятницы продолжается тушение пожара в зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества, площадь горения - около 25 га. Об этом сообщили в ГСЧС.

К тушению пожара привлечены 125 спасателей и 36 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8 и два самолета АН-32П.

Как сообщила в эфире "112 Украина" пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан, повышение радиационного фона в зоне отчуждения не зафиксировано, но "утром будут проведены новые замеры".

Эту информацию также подтвердил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

"Некоторые российские СМИ уже распространяют лживую информацию о якобы значительном повышении уровня радиации. Поэтому я дал поручение руководству ГП по управлению зоной отчуждения оперативно информировать украинские и мировые СМИ относительно реальной ситуации", - написал министр в Facebook.

Он добавил, что в зоне проводятся плановые мероприятия по предотвращению пожаров - подтопление территорий, а также плановые рубки противопожарных полос.

29 июня в 12:35 в зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества во время технологической вырубки леса для железной дороги произошло возгорание остатков древесины и лесной подстилки. Пожар распространился на площадь более 20 га.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

Весной 2015 года вблизи Чернобыля горело более 300 га леса.