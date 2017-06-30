Сутки в АТО: один военный погиб, четверо ранены
На протяжении прошедших суток боевики 22 раза обстреляли подразделения ВСУ, в результате чего один военный погиб, четверо получили ранения, еще двое - боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Чрезвычайно сложной ситуация была именно на участке линии соприкосновения "Авдеевка - Каменка", где боевики активно обстреливали позиции ВСУ не только из пехотного вооружения, но и плотно накрывали их из минометов, 122-мм артиллерийских систем и танков.
На приморском направлении обстреливали Водяное, Гнутово, Талаковку и Павлополь.
На луганском направлении огневая активность наблюдалась в районе Счастья и Попасной.
Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.