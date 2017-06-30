Миссия ОБСЕ эвакуировала свой офис в Попасной из-за обстрела

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Полевой офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Попасной эвакуировали из-за обстрела. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Ночью 29 июня 2017 НВФ ОРЛО обстреляли представительство специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, расположенное в городе Попасная Луганской области, применив запрещенные минскими соглашениями 82 мм минометы, а также зенитные установки и стрелковое оружие", - говорится в сообщении штаба.

Пострадавших среди сотрудников миссии ОБСЕ нет.

"Такими вооруженными нападениями НВФ ОРЛО пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу на луганском направлении", - говорится в сообщении на сайте пресс-службы штаба АТО.

Ранее в штабе сообщили, что в течение минувших суток боевики 22 раза обстреляли подразделения ВСУ, в результате обстрелов один военный погиб, шестеро ранены.