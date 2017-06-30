Площадь пожара в Чернобыльской зоне уменьшилась втрое

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По состоянию на 11:00 спасатели продолжают тушить пожар в зоне отчуждения на территории Лубянского лесничества. В течение ночи площадь пожара была уменьшена с 25 до 8 га, сообщили в ГСЧС.

В ведомстве пояснили, что в одном лесном квартале пожар локализован, в другом - наблюдаются отдельные очаги. Угроза распространения огня отсутствует.

К тушению привлекли 125 спасателей и 36 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8 и два самолета АН-32П.

"Общий радиационный фон по зоне отчуждения составляет 0,03-0,04 мР/час (допустимый 0,08 мР/ч)", - сообщили в ведомстве.

Эту информацию также подтвердил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

"Некоторые российские СМИ уже распространяют лживую информацию о якобы значительном повышении уровня радиации. Поэтому я дал поручение руководству ГП по управлению зоной отчуждения оперативно информировать украинские и мировые СМИ относительно реальной ситуации", - написал министр в Facebook.

Он добавил, что в зоне проводятся плановые мероприятия по предотвращению пожаров - подтопление территорий, а также плановые рубки противопожарных полос.

В Минприроды пояснили, что радиационный фон в зоне отчуждения контролируется с помощью автоматизированной системы контроля радиационной обстановки в непрерывном режиме на 39 пунктах. Данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в час.

Отмечается, что, учитывая радиологическую значимость пожара, на территории зоны отчуждения усилен контроль за радиационной ситуацией. Для оценки радиационной обстановки в район пожара выехала мобильная оперативная группа.

"В зоне отчуждения и на прилегающих территориях в настоящее время ухудшение радиационной обстановки не наблюдается. Радиационная ситуация находится под контролем", - добавили в министерстве.

Как известно, 29 июня в 12:35 в зоне отчуждения и обязательного отселения на территории Лубянского лесничества произошел пожар.

"При проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 20 га", - объяснили в ГСЧС.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.