В Киеве простились с полковником Шаповалом

В Киеве простились с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, полковником Максимом Шаповалом, который погиб в результате взрыва автомобиля.

Как сообщает корреспондент ВВС Украина с места происшествия, участие в церемонии прощания приняли президент Украины Петр Порошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко, начальник Управления госохраны Валерий Гелетей и другие.

Президент Порошенко подчеркнул, что Максим Шаповал был "на острие атаки, защищал нас в самые сложные времена". Он напомнил, что покойный был одним из первых "киборгов", ставших на защиту Донецкого аэропорта.

По словам президента, гибель Шаповала напоминает украинцам, что война продолжается не только на фронте. И это, по словам Петра Порошенко, должно сплотить украинский народ еще больше.

"Я горжусь такими воинами как Максим Шаповал", - подытожил президент.

Несколько сотен человек пришли в Центральный дом офицеров в Киеве, чтобы проститься с погибшим.

Похоронят Максима Шаповала в Киеве.

Автомобиль "Мерседес", в котором находился Максим Шаповал, взорвался 27 июня в Соломенском районе Киева на перекрестке улиц Соломенская и Алексеевская.

Событие квалифицировали как террористический акт.

В столичной полиции сообщили, что в результате взрыва также пострадали женщина и мужчина. Им обоим была оказана медицинская помощь без дальнейшей госпитализации.