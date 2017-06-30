Порошенко: вывоз мусора – не вопрос центральной власти

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Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что вывоз и утилизация мусора не являются вопросами центральной власти. Об этом он заявил во время торжественного заседания в честь 25-летия Ассоциации городов Украины.

"Ремонт дорог, содержание в надлежащем состоянии жилищного фонда, вывоз и утилизация мусора и многое другое - это не является и никогда не должно быть вопросами центральной власти. Очевидно, потому что, когда мы даем деньги, когда мы даем полномочия, права, они обязательно должны корреспондироваться с ответственностью, в первую очередь, перед обществом", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что это - вопрос мэра, вопрос городского совета, местных властей.

"Это ваша ответственность. Надо научиться брать и нести эту ответственность и никогда не кивать в сторону центра", - сказал президент.

По словам Петра Порошенко, органы государственной власти всегда готовы предоставить городам всестороннюю поддержку, и предоставляют, когда это нужно.

Президент посоветовал городским головам "отодвинуть собственные политические амбиции и принимать центр не как врага, а как союзника и друга".

"Мусорная эпопея"

В середине июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что из Львова некуда вывезти 8,5 тыс. тонн мусора. Львовские городские власти обратились к президенту и премьеру с просьбой помочь в решении этой ситуации.

Из-за кризиса с вывозом отходов в городе глава фракции "Самопомощь" Олег Березюк объявил голодовку, заявив об "издевательстве над городом" со стороны "государства в лице центральной власти".

В то же время Кабмин отрицает обвинения со стороны львовских городских властей в якобы препятствовании вывоза мусора из Львова.

В конце мая прошлого года на свалке, куда свозили отходы из Львова, произошел большой пожар. Тогда погибли трое пожарных и эколог.

После пожара Львов прекратил вывозить мусор в Грибовичи.

Садовый неоднократно обращался за помощью к руководителям других регионов страны, однако большинство из них не имеют возможности принимать дополнительные объемы мусора из-за технического состояния полигонов.

По данным Львовского горсовета, ежедневно город производит 650-700 тонн мусора.