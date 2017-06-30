Бундестаг проголосовал за легализацию гей-браков

Копірайт зображення EPA Image caption Немецкие консерваторы в течение многих лет выступали против разрешения однополых союзов

Парламент Германии проголосовал за реформу, позволяющую гомосексуальным мужчинам и женщинам заключать юридически полноценные браки и усыновлять детей. До сих пор в Германии регистрировались только гражданские союзы между однополыми парами.

За закон, разрешающий гей-браки, проголосовали 393 депутата, против - 226.

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своей кампании 2013 года выступала против легализации гей-браков, аргументируя свою позицию необходимостью обеспечить "благополучие детей".

Она также признавалась, что для нее гей-браки - это "трудный вопрос".

Однако 26 июня на вечеринке женского журнала Brigitte Меркель сделала неожиданное заявление: она сказала, что хочет, чтобы депутаты из возглавляемого ею Христианско-демократического союза голосовали по вопросу однополых браков "так, как велит им совесть".

Меркель объяснила это тем, что недавно произошло событие, "изменившее ее жизнь", имея в виду свою недавнюю встречу с лесбийской парой, усыновившей восьмерых детей.

По словам канцлера, на ее позицию также повлияло то, что другие партии поддерживают идею вынесения закона на голосование.

О том, что поддержат закон, заявили и в Христианско-социальном союзе (ХСС), с которым ХДС образует единый блок.

Вскоре после выступления Меркель сторонники гей-браков запустили в Twitter хэштег #EheFuerAlle, или "Брак для всех".

В настоящее время в 20 странах мира узаконены однополые браки. Первой такой страной стали Нидерланды, где однополые пары могут регистрировать браки с 1 апреля 2011 года.

Согласно отчёту Центрального статистического бюро Нидерландов, с 2001-го по 2015 год в Нидерландах было заключено 21331 однополых браков: 11196 между двумя женщинами и 10135 между двумя мужчинами. В тот же период было заключено 1077944 разнополых брака.

В России однополые браки не признаются, и любые другие формы союзов для однополых пар законодательством не предусмотрены.