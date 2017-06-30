В Херсонской области задержали двух сотрудников ФСБ России

Копірайт зображення Viktor Nazarenko

Пограничники задержали двух сотрудников ФСБ России на административной границе с аннексированным Россией Крымом в Херсонской области. Об этом сообщил глава Госпогранслужбы Виктор Назаренко.

"30 июня около 2:30 пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины в Херсонской области на берегу Перекопского залива задержали двоих неизвестных лиц без документов и обнаружили лодку, на которой последние причалили к берегу. Во время предварительного опроса установлено, что задержанные являются военнослужащими Пограничной службы ФСБ РФ", - написал он в Facebook.

По словам задержанных, они выполняли роль нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины, сообщил глава Госпогранслужбы.

Впоследствии представитель Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что Россия обратилась к Украине относительно исчезновения двух своих военнослужащих во время проведения учений.

"На том участке границы, который контролируется, то есть на восточных рубежах, в Харьковской области, мы получили запрос от российской стороны, они нас информируют о том, что у них потерялись во время тренировок двое военнослужащих пограничной службы, и спрашивают, знаем ли мы что-нибудь об этом", - сказал Слободян.

24 июня в Луганской области украинские военные ликвидировали диверсионную группу сепаратистов и нескольких захватили в плен. Позже Минобороны Украины заявило, что среди пленных есть россиянин, которого зовут Виктор Агеев и он является действующим военнослужащим РФ.

Министерство обороны России опровергло, что задержанный является российским военнослужащим-контрактником.

Впоследствии пленного россиянина передали СБУ. Против него открыто производство по статье о совершении теракта.