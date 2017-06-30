Изюм: две девушки погибли в ДТП во время трансляци в Instagram

Копірайт зображення hk.npu.gov.ua

В городе Изюм Харьковской области произошло ДТП, в результате которого погибли две девушки. Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

В автомобиле находилась 24-летняя девушка, с ней была ее 16-летняя подруга. Машина врезалась в опору электросети, в результате чего девушка-водитель скончалась по дороге в больницу от тяжелых травм, а пассажирка погибла на месте.

В то же время dtp.kiev.ua сообщает, что девушки вели прямую трансляцию в социальную сеть Instagram во время пребывания в авто.

"На видео видно, как жертвы происшествия вероятно употребляют в машине алкоголь, который, возможно, и стал причиной аварии. Также был записан момент столкновения и разговоры свидетелей ДТП", - отметили в ресурсе.

В полиции пока не назвали причину аварии, поскольку над этим работают эксперты.