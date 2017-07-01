1 июля: три роста цен и одно уменьшение

Копірайт зображення UNIAN Image caption Через полгода после повышения "минималки" правительство решило отменить регулирование цен на "социальные" продукты

С 1 июля отменяют государственное регулирование цен на социальные продукты, увеличиваются тарифы на электричество, снижается цена на газ для промышленных потребителей, дорожают коммунальные услуги для киевлян.

Цены на хлеб не будут ограничивать

7 июня правительство отменило государственное регулирование на социальные продукты питания. Постановление вступает в силу с 1 июля.

Как пояснили в правительстве, "главная цель этих изменений - снижение административного давления на бизнес, устранение чрезмерного вмешательства государства в экономические процессы, развитие конкуренции и дерегуляция в сфере ценообразования".

С 1996 года правительство установило предельную торговую надбавку в размере 15% на ряд продукцию "социального значения" - хлеб, муку, макароны, крупы, сахар, мясо, вареные колбасы, молочные продукты, масло, яйца, детское питание и тому подобное.

Кроме того, рентабельность аренды торговых помещений была ограничена 20%.

Теперь в правительстве рассчитывают, что рынок сам отрегулирует цены, а повышение зарплат позволит справиться с повышением цен, которого, очевидно, не избежать после отмены государственного регулирования.

Электричество дорожает, газ - дешевеет

Копірайт зображення UNIAN Image caption Если не газ, то электричество

Согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 июля прогнозируемая оптово-рыночная цена на электроэнергию вырастет на 1,8% и составит 1365,72 грн/МВт-час.

Именно этот показатель влияет на тариф на электроэнергию для промышленных потребителей.

В то же время с 1 июля "Нафтогаз" на 3% снизит цену на газ для промышленных потребителей - с 7430 до 7208 грн за тыс. кубометров.

Улучшение для киевлян

Копірайт зображення UNIAN Image caption Столичные дома содержаться лучше?

С 1 июля в столице вступают в силу тарифы на содержание домов, сооружений и придомовых территорий. Услуги по уборке домов, поточных ремонтов, обслуживания лифтов возрастут в среднем в два раза.

По словам замглавы КГГА по вопросам ценовой политики Василия Яструбинского, средний тариф на содержание домов по Киеву составит 5,8 грн за квадратный метр, тогда как ранее он был равен 3 грн. Самый высокий тариф составит 8,63 грн за квадратный метр.

В КГГА объясняют необходимость в повышении подорожанием электроэнергии, горюче-смазочных материалов и услуг по вывозу мусора, а также ростом минимальной зарплаты.

В столичной администрации говорят, что качество услуг после повышения должно улучшиться. Если же этого не случится, - призывают киевлян сообщать на городскую "горячую линию".

В последний раз тарифы на содержание домов в столице менялись в 2011 году. Платежки, рассчитанные по новым тарифам, киевляне получат в августе. При оплате до 20 числа можно будет получить скидку в 10%.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Проезд в столичном метро будет стоить 5 гривен. А мог бы и 6,64

В июле киевлян ожидает еще одно повышение - с 15 июля подорожает проезд в общественном транспорте. Одна поездка на метро будет стоить 5 грн, в трамвае, автобусе, троллейбусе - 4 грн.

Впрочем, как заявил Василий Яструбинский, экономически обоснованный тариф еще выше: в метро надо было бы платить 6,64 грн за поездку, а в наземном транспорте - 6,91 грн.

Обычно вслед за подорожанием общественного транспорта дорожает и проезд в маршрутках. Правда, перевозчики пока не озвучивали своих планов.

Повышение пенсий ожидается в октябре, а очередное повышение минимальной зарплаты - только в январе следующего года.