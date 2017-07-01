МВФ сменил главу миссии в Украине

Копірайт зображення president.gov.ua Image caption Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард обсудили пенсионную реформу в Украине во время визита украинского лидера в Вашингтон

Новым главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине вместо Таноса Арванитиса назначен Крис Джарвис. Об этом сообщили в пресс-службе МВФ.

Согласно сообщению, Люнгман приступит к исполнению своих обязанностей 3 июля.

"Жером Ваше, который сейчас занимает должность постоянного представителя, возвращается в штаб-квартиру МВФ после четырех лет своей работы в Украине", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что решение о смене представителя является общепринятой процедурой ротации постоянных представителей.

По данным МВФ, Люнгман является гражданином Швеции и работает в МВФ с 2007 года.