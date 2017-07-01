Сутки в АТО: один военный погиб, девять получили ранения

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За прошедшие сутки в ходе боевых действий один украинский военный погиб, трое бойцов получили ранения, еще шестеро - боевые травмы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Обстановка в районе АТО остается сложной, боевики совершили 35 обстрелов, используя артиллерию и другое запрещенное Минскими соглашениями вооружения, говорится в сообщении.

Боевики активизировались в западном пригороде Донецка, обстреливая опорные пункты украинских военных на подступах к Красногоровке и Марьинке.

Несколько вражеских боеприпасов попали в жилые кварталы Марьинки. Никто из местных жителей не пострадал.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.