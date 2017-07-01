Сутки в АТО: один военный погиб, девять получили ранения
За прошедшие сутки в ходе боевых действий один украинский военный погиб, трое бойцов получили ранения, еще шестеро - боевые травмы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.
Обстановка в районе АТО остается сложной, боевики совершили 35 обстрелов, используя артиллерию и другое запрещенное Минскими соглашениями вооружения, говорится в сообщении.
Боевики активизировались в западном пригороде Донецка, обстреливая опорные пункты украинских военных на подступах к Красногоровке и Марьинке.
Несколько вражеских боеприпасов попали в жилые кварталы Марьинки. Никто из местных жителей не пострадал.
Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.