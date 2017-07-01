В Чернобыльской зоне продолжается работа по тушению пожара - ГСЧС

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В Чернобыльской зоне отчуждения продолжается работа по тушению тлеющих очагов горения, сообщает ГСЧС. Площадь пожара была уменьшена до 7 га.

Спасатели сообщили о локализации пожара. Угроза распространения огня отсутствует.

Отмечается, что к тушению привлечено 28 единиц техники и 102 человека, а также вертолет МИ-8.

"Мы не фиксируем превышение допустимых уровней радиации в зоне отчуждения ... необходимости в эвакуации сотрудников зоны нет", - отметил глава госагентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук в комментарии для "112 канала".

Как известно, 29 июня в 12:35 в зоне отчуждения и обязательного отселения на территории Лубянского лесничества произошел пожар.

"При проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги произошло возгорание порубочных остатков древесины и лесной подстилки, которое распространилось на площадь около 25 га", - объяснили в ГСЧС.