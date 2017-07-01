СБУ заявила о причастности российских спецслужб к атаке вируса Petya.A

  • 1 июля 2017
Вірус видавався здирником, хоча згодом стало зрозуміло, що викуп не діє Копірайт зображення ЕРА
Image caption Несмотря на то, что кибератака производила впечатление обычного вируса, созданного для обогащения злоумышленников, это было прикрытием масштабной атаки, направленной на Украину, считают в СБУ

К кибератаке, которая 27 июня поразила системы украинских государственных и частных учреждений и компаний с помощью вредоносного программного продукта Petya.A, причастны спецслужбы Российской Федерации, считает Служба безопасности Украины.

Имеющиеся данные, в том числе полученные в рамках взаимодействия с международными антивирусными компаниями, дают основания считать, что к атакам причастны те же хакерские группировки, которые в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины, добавили в пресс-центре ведомства.

"Это свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб РФ", - говорится в сообщении.

По мнению спецслужбы, кибератака имела своей целью распространение паники, заявили в СБУ.

"Основным назначением вируса было уничтожение важных данных и нарушение работы государственных и частных учреждений Украины для распространения панических настроений среди населения. На самом деле вирус является прикрытием масштабной атаки, направленной на Украину ... обогащение не было целью атаки", - говорится в сообщении.

По оценке СБУ, заражение вирусом было спланировано и осуществлено заранее.

В ведомстве отметили "оригинальность" вектора заражения", связанного с использованием прикладного бухгалтерского программного обеспечения, что за последние годы "встречалось лишь раз" во время кибератаки со стороны Северной Кореи.
Image caption Оригинальный вирус-вымогатель Petya.A позволял восстановить данные

В СБУ говорят, что работают над локализацией последствий кибератаки.

27 июня кибератаке вируса-вымогателя Petya.A подверглись ключевые объекты инфраструктуры Украины, включая транспорт, банки и энергетику, компьютерные сети правительства Украины.

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