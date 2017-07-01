СБУ заявила о причастности российских спецслужб к атаке вируса Petya.A

Копірайт зображення ЕРА Image caption Несмотря на то, что кибератака производила впечатление обычного вируса, созданного для обогащения злоумышленников, это было прикрытием масштабной атаки, направленной на Украину, считают в СБУ

К кибератаке, которая 27 июня поразила системы украинских государственных и частных учреждений и компаний с помощью вредоносного программного продукта Petya.A, причастны спецслужбы Российской Федерации, считает Служба безопасности Украины.

Имеющиеся данные, в том числе полученные в рамках взаимодействия с международными антивирусными компаниями, дают основания считать, что к атакам причастны те же хакерские группировки, которые в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины, добавили в пресс-центре ведомства.

"Это свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб РФ", - говорится в сообщении.

По мнению спецслужбы, кибератака имела своей целью распространение паники, заявили в СБУ.

"Основным назначением вируса было уничтожение важных данных и нарушение работы государственных и частных учреждений Украины для распространения панических настроений среди населения. На самом деле вирус является прикрытием масштабной атаки, направленной на Украину ... обогащение не было целью атаки", - говорится в сообщении.

По оценке СБУ, заражение вирусом было спланировано и осуществлено заранее.

В ведомстве отметили "оригинальность" вектора заражения", связанного с использованием прикладного бухгалтерского программного обеспечения, что за последние годы "встречалось лишь раз" во время кибератаки со стороны Северной Кореи.

Image caption Оригинальный вирус-вымогатель Petya.A позволял восстановить данные

В СБУ говорят, что работают над локализацией последствий кибератаки.

27 июня кибератаке вируса-вымогателя Petya.A подверглись ключевые объекты инфраструктуры Украины, включая транспорт, банки и энергетику, компьютерные сети правительства Украины.