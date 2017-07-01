Водители будут сдавать на права по новой программе

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В Украине с 1 июля начинает действовать новая программа сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Об этом написал на своей странице в Facebook начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

"Отныне все прозрачно и понятно, все вопросы отвечают категории, на которую вы будете сдавать, отсутствует несоответствие вопросов или низкое качество изображения на иллюстративных материалах, тесты актуализированы в соответствии с современной ситуацией на дорогах", - сообщил Криклий.

Он также добавил, что вопросы на тесты прошли онлайн-обсуждения. Кроме того, все тесты можно пройти онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД (hsc.gov.ua) и проверить свои знания.

"Обещаем в этом году ввести еще и фото- и видеофиксацию теоретических и практических экзаменов", - добавил Владислав Криклий.