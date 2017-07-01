Из Львова вывезли половину накопившегося мусора

Копірайт зображення UNIAN Image caption Во Львове накопилось более 12 тысяч тонн отходов

С мусорных площадок Львова вывезли более 50% твердых бытовых отходов, которые накопились в городе. Об этом сообщили во Львовской облгосадминистрации.

"В целом это 3265 тонн из 287 контейнерных площадок города, которые по состоянию на 23 июня были переполнены (около 10 тонн ТБО с каждой площадки)".

Как сообщалось, 19 июня глава фракции "Самопомич" Олег Березюк объявил голодовку, требуя от властей Украины решить проблему с мусором во Львове. 20 июня к нему присоединилась вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

Мэр города и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый обвинил центральные власти в том, что они якобы препятствует этому процессу.

Кабмин эти обвинения опроверг, утверждая, что Садовый должен сам организовать вывоз мусора из Львова. Впоследствии процесс вывоза все-таки начался.

22 июня Львовская ОГА предложила городу делегировать ей на два года функции по управлению твердыми бытовыми отходами. По словам губернатора Львовской области Олега Синютки, обладминистрация возьмет на себя обязательства в течении 20 дней очистить мусорные площадки города а в дальнейшем обеспечить системный вывоз отходов.

Кроме того, обсуждается вопрос построения до 2019 года завода по вторичной переработке и утилизации мусора.