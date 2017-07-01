В Украине спадет жара

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В Украине в выходные жара переместится на юг и восток страны, а в западных, северных и центральных областях температура воздуха снизится, сообщает Укргидрометцентр.

В центральных регионах, Одесской, Николаевской и Харьковской областях ожидаются кратковременные дожди с грозами, а также порывами ветра 15-20 м/с.

В западных и северных областях пройдут небольшие дожди.

В северных и западных областях температура воздуха днем составит 23-28°, на юго-востоке Украины - 30-35°.

Во Львовской, Волынской и Ровенской областях будет прохладнее: 18-23°.

В воскресенье в Киеве ночью прогнозируют кратковременный дождь, днем - без осадков; температура ночью - 16-18°, днем - 25-27°.