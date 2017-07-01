В Италии арестован украинский боец по подозрению в убийстве

Копірайт зображення unian Image caption В 2014 году под Славянском шли бои

В Италии арестован украинский боец Виталий Маркив по подозрению в убийстве итальянского фоторепортера в мае 2014 года вблизи города Славянск. Об этом написал в Facebook заместитель генпрокурора Евгений Енин.

Подозрение в убийстве гражданина Италии Андреа Рокелли выдвинуто прокуратурой города Павия.

Енин заметил, что Генпрокуратура удивлена ​​арестом Маркива.

По его словам, украинские правоохранители расследуют уголовное производство по факту гибели гражданина Италии и его российского напарника Андрея Миронова. В этом расследовании Генпрокуратура активно сотрудничает с итальянскими коллегами, предоставляет результаты допросов свидетелей, результаты экспертиз и т.д., сообщил Енин.

Также он отметил, что по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла "в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск".

"Генпрокуратура уже обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива Виталия или его немедленного освобождения", - сообщил Енин.

Напомним, Россия все время отрицает присутствие своих регулярных войск на востоке Украины.