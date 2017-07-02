Сутки в АТО: двое погибших, двое раненых, 25 обстрелов

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На протяжении минувших суток ситуация в в районе проведения АТО оставалась напряженной, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Двое украинских военных погибли, двое получили ранения, еще один военный получил боевую травму.

Согласно сообщению, позиции ВСУ были обстреляны 25 раз. Большая часть обстрелов осуществлялась с использованием артиллерии, танков, минометов и другого запрещенного минскими соглашениями оружия.

"Большинство вражеских обстрелов зафиксировано на донецком направлении и в темное время суток", - говорится в сообщении.