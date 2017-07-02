Миграционный кризис в Европе: Италия угрожает закрыть порты

Копірайт зображення Getty Images Image caption В субботу около 650 мигрантов были спасены и доставлены в итальянский порт Катания

Министры внутренних дел Германии, Франции и Италии собираются на встречу в Париже, посвященную миграционному кризису, на фоне заявлений Италии о том, что страна не может справиться с количеством прибывающих в страну мигрантов.

Итальянское правительство угрожает закрыть порты и конфисковать принадлежащие гуманитарным организациям спасательные суда, на которых прибывают беженцы из Ливии.

В агентстве ООН по делам беженцев заявляют, что стране нужно оказывать больше помощи на фоне все большего числа беженцев из Африки.

С 2014 года через итальянские порты в Европу попали более 500 тыс. мигрантов.

После того, как в течение всего двух дней на прошлой неделе в страну прибыли более 12 тыс. мигрантов, правительство Италии потребовал активных действий от других стран Евросоюза.

"На наших глазах в Италии разворачивается трагедия. И это не может оставаться сугубо итальянской проблемой", - заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

29 июня комиссар ЕС по вопросам миграции Димитрис Аврамополус пообещал выделить большую финансовую помощь Италии и призвал страны-члены продемонстрировать большую солидарность.

Копірайт зображення EPA Image caption Під час порятунокової операції поблизу узбережжя Лівії дев'ятеро мігрантів були знайдені мертвими

По словам Гранди, только за прошлую неделю в Италию прибыли 12 600 мигрантов и беженцев.

В целом, по его словам, с начала года в Италию по морю прибыли 83 650 мигрантов - это на 20% больше, чем за тот же период прошлого года.

Считается, что с начала года в Средиземном море погибли около 2 300 мигрантов.

Большая часть мигрантов, прибывающих в Италию, бегут из Ливии, через которую в Европу стремятся попасть мигранты из стран к югу от Сахары, Аравийского полуострова, Египта, Сирии и Бангладеш.

Офис Верховного комиссара ООН по делам беженцев обеспокоен большим количеством детей без родителей, а также жертв сексуального насилия среди мигрантов, прибывающих в Италию.

Примечание по терминологии: ВВС использует термин "мигранты" в отношении лиц, покинувших родину, но не прошедших юридический процесс подачи прошения об убежище. К этой категории относятся как люди, которые бегут от военных конфликтов, таких как в Сирии, которым может быть предоставлен статус беженца, так и лица в поисках работы и лучшей жизни,к которым европейские правительства обычно применяют статус экономического мигранта.