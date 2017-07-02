Министр экологии: вопрос №1 - мониторинг окружающей среды в зоне АТО

Копірайт зображення UNIAN Image caption Разрушение на Донбассе имеют серьезные экологические последствия

Правительство должно восстановить постоянный мониторинг состояния окружающей среды в зоне АТО, заявил накануне поездки в регион министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

"Не нужно быть экспертом, чтобы понимать, какие последствия для окружающей среды приносят боевые действия в регионе, где сосредоточено наибольшее количество предприятий горнодобывающей промышленности и не только", - написал чиновник в Facebook.

"Сейчас для нас вопрос №1 - это восстановление постоянного экологического мониторинга на этих территориях, чтобы понять всю сложность ситуации", - утверждает Остап Семерак.

Среди самых острых проблем министр экологии назвал загрязнение воды.

"Из 113 водозаборов подземных вод около полусотни - загрязнены. Опускаю сейчас риски, вызванные остановкой шахт, наличие хвостохранилищ, отвалов, заполненных токсичными отходами горнодобывающей промышленности", - говорится в сообщении министра.

Чиновник напомнил, что Минэкологии и ОБСЕ уже начали проект по инвентаризации объектов, несущих экологическую и техногенную угрозу на территории Донецкой и Луганской областей.

В начале июня Украинский Хельсинский союз по правам человека обнародовал отчет о последствиях конфликта на Донбассе для окружающей среды.

Эксперты, которых привлек союз, пришли к выводу, что "последствием вооруженного конфликта на востоке Украины, кроме человеческих потерь, является значительный ущерб экологическим системам и природным ресурсам".