Путин подписал включение прибрежных вод в СЭЗ Крым

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Российский президент Владимир Путин подписал закон "о включении внутренних морских вод и территориального моря РФ" вдоль прибрежной полосы Крыма в состав так называемой "свободной экономической зоны региона".

Закон обнародован на официальном портале правовой информации.

Осенью 2016 года российское правительство одобрило расширение СЭЗ Крым, а в июне 2017 свое согласие на соответствующий закон дали Госдума и Совет Федерации.

В российском правительстве рассчитывают, что СЭЗ в Крыму "будет способствовать увеличению количества лиц, желающих получить статус участника свободной экономической зоны, и привлечению дополнительных инвестиций в экономику региона".

Украина считает российскую аннексию Крыма незаконной. Так же считают и страны ЕС, США и другие государства мира.

Из-за аннексии Крыма Россией ЕС и США ввели экономические санкции против российских предприятий, а также против отдельных лиц.

В сентябре 2014 года в Украине также был принят закон о СЭЗ "Крым", который действует до сих пор. Его авторы говорили, что хотят обеспечить легальные основы для работы украинских предприятий, оставшихся в Крыму, или же для тех украинских предприятий, которые до сих пор ведут бизнес с Крымом.