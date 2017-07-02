Президент Трамп защищает свое использование соцсетей

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Трамп говорит, что посты в Twitter помогли ему выиграть президентские выборы

Президент США Дональд Трамп написал серию твитов, в которых выступил в защиту своего активного использования социальных сетей на фоне возмущения, вызванного его комментариями в адрес ведущих телеканала MSNBC.

"Мое использование социальных медиа не президентское - оно современно-президентское", - написал он в Twitter в субботу.

Ранее на прошлой неделе президент Трамп написал ряд сообщений личного характера по поводу телеведущих Мики Бжезински и Джо Скарборо.

Эти сообщения раскритиковали как демократы, так и республиканцы, хотя Белый дом пытался выступить в защиту президента.

Копірайт зображення Reuters Image caption Телеведущие Джо Скарборо и Мика Бжезински стали мишенью критических твитов президента Трампа

Ранее помощники Трампа выражали беспокойство относительно содержания президентских твитов.

Но, как заявил в эту субботу сам президент, использование социальных медиа дало ему возможность прямой связи с избирателями, минуя главные СМИ, которы Трамп регулярно обвиняет в создании "лживых новостей" - "fake news".

"Лживые и мошеннические СМИ тяжело работают над тем, чтобы убедить республиканцев и других, что я не должен пользоваться социальными медиа, - написал Дональд Трамп в своем Twitter. - Однако я помню, что выиграл выборы в 2016 году благодаря интервью, выступлениям и социальным медиа".

Президент Трамп также усилил свою критику в адрес CNN после того, как компания отозвала статью, в которой говорилось о том, что Конгресс проводит расследование в отношении одного из помощников президента.

"Я очень рад видеть, что CNN наконец показало себя как лживое СМИ и мусорный журнализм. Давно пора!"

Статья, которую CNN решило убрать со своего сайта, повлекла за собой внутреннее расследование, которое завершилось увольнением трех ведущих журналистов из отдела расследований.

Копірайт зображення @realDonaldTrump/Twitter

В феврале этого года, когда во время конференции Трампу представился редактор ВВС по вопросам Северной Америки, Джон Сопел, президент ответил: "Еще один красавчик".

У Дональда Трампа 33 миллиона фолловеров в Twitter.

Однако слова, которые президент США выбирает для своих сообщений, подвергаются все большей критике.

В прошлую пятницу редакционная статья о твитах президента Трампа в New York Post состояла из трех слов: "Прекратите. Просто прекратите".

Статья стала реакцией на ряд твитов президента, в которых он высмеивалз двух ведущих телеканала MSNBC. Журналисты, в свою очередь, обвинили президента в "нездоровом интересе" к ним.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что сообщения президента "не достойны должности". Еще один республиканец Бен Сэсси заявил, что "это ненормально и недостойно должности президента".