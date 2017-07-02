Дело Маркива на особом контроле - дипломаты

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption В 2014 году под Славянском шли ожесточенные бои

Генеральное консульство Украины в Милане обратилось в суд Падуи с ходатайством о предоставлении информации о задержании солдата Нацгвардии Виталия Маркива.

Украинские дипломаты также просят разрешить им посетить задержанного украинца.

"Дело о задержании гражданина В. Маркива находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины и Генерального консульства Украины в Милане", - говорится в сообщении.

Заместителя командира взвода батальона оперативного назначения им.Кульчицкого, старшего сержанта Виталия Маркива задержали 30 июня по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Рокелли около Славянска в 2014 году.

В Генпрокуратуре Украины выразили удивление задержанием Виталия Маркива.

Заместитель генпрокурора Евгений Енин сообщил, что украинские правоохранители расследуют уголовное производство по факту гибели гражданина Италии и его российского коллеги Андрея Миронова. Генпрокуратура сотрудничает с итальянскими коллегами, предоставляет результаты допросов свидетелей, результаты экспертиз, сообщил Енин.

Также он отметил, что по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла "в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск".