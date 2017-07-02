Взрыв в Дамаске: по меньшей мере 8 погибших
Смертник подорвал свой автомобиль в столице Сирии после того, как был окружен полицией, - сообщает государственное телевидение. По меньшей мере восемь человек погибли.
Еще как минимум 12 человек получили ранения.
Сирийская полиция преследовала три автомобиля, владельцев которых подозревали в подготовке нападений. Две машины удалось задержать и обезвредить находившуюся в них взрывчатку, а водитель третьей машины подорвал себя после того, как понял, что окружен.
По сообщению государственного телевидения, нападавшие планировали взорвать машины в людных местах столицы в первый рабочий день после завершения Рамадана.
Местный корреспондент AFP сообщил, что услышал автоматную стрельбу около шести утра, а потом - взрыв, от которого вылетели стекла в окнах соседних домов.
Пока никто не взял ответственность на нападение.
Конфликт в Сирии длится уже шесть лет. Столица страны, Дамаск, находится преимущественно под контролем правительственных сил.
С 2011 года, когда в Сирии начались антиправительственные протесты, в конфликте погибли более 300 тыс. человек.
По данным ООН, около 5,5 млн сирийцев покинули страну, еще 6,3 млн считаются внутренне перемещенными лицами.