Взрыв в Дамаске: по меньшей мере 8 погибших

Копірайт зображення Sana via Reuters Image caption Сирийское государственное телевидение показало место взрыва

Смертник подорвал свой автомобиль в столице Сирии после того, как был окружен полицией, - сообщает государственное телевидение. По меньшей мере восемь человек погибли.

Еще как минимум 12 человек получили ранения.

Сирийская полиция преследовала три автомобиля, владельцев которых подозревали в подготовке нападений. Две машины удалось задержать и обезвредить находившуюся в них взрывчатку, а водитель третьей машины подорвал себя после того, как понял, что окружен.

По сообщению государственного телевидения, нападавшие планировали взорвать машины в людных местах столицы в первый рабочий день после завершения Рамадана.

Местный корреспондент AFP сообщил, что услышал автоматную стрельбу около шести утра, а потом - взрыв, от которого вылетели стекла в окнах соседних домов.

Пока никто не взял ответственность на нападение.

Конфликт в Сирии длится уже шесть лет. Столица страны, Дамаск, находится преимущественно под контролем правительственных сил.

С 2011 года, когда в Сирии начались антиправительственные протесты, в конфликте погибли более 300 тыс. человек.

По данным ООН, около 5,5 млн сирийцев покинули страну, еще 6,3 млн считаются внутренне перемещенными лицами.