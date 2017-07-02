В Украину не пустили еще одного российского исполнителя

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Российский рок-музыкант Найк Борзов сообщил, что ему запретили въезд в Украину, следовательно, его выступление в Киеве на фестивале Atlas Weekend не состоится.

"Друзья, к большому моему сожалению, мы не сможем увидеться с вами на фестивале Атлас в Киеве. Нас не впустили на территорию Украины. Досадно, что политики, забыв о людях, вмешиваются и в музыкальную жизнь своих граждан. Надеюсь, что вскоре ситуация изменится и музыка снова не будет знать границ", - написал музыкант на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В последнее время участились сообщения о запрете въезда в Украину российским исполнителям. Таков ответ украинской пограничной службы на незаконное посещение ими Крыма.

Накануне стало известно, что в Украину не пустили Андрея Лысикова, который является солистом группы Дельфин (Dolphin).

Также украинские пограничники недавно запретили въезд российской певице Татьяне Липницкой, которая выступает под псевдонимом Бьянка.

Певицу украинского происхождения Лолиту Милявскую сняли с поезда и вернули в Россию, когда она направлялась в Украину. Как сообщили в Госпогранслужбе, въезд ей запретили на три года из-за визита в Крым.

В мае на частный концерт в Киев не смогла приехать группа "Иванушки International". Участникам группы закрыли въезд в Украину на три года.