В Украину не пустили еще одного российского исполнителя
Российский рок-музыкант Найк Борзов сообщил, что ему запретили въезд в Украину, следовательно, его выступление в Киеве на фестивале Atlas Weekend не состоится.
"Друзья, к большому моему сожалению, мы не сможем увидеться с вами на фестивале Атлас в Киеве. Нас не впустили на территорию Украины. Досадно, что политики, забыв о людях, вмешиваются и в музыкальную жизнь своих граждан. Надеюсь, что вскоре ситуация изменится и музыка снова не будет знать границ", - написал музыкант на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В последнее время участились сообщения о запрете въезда в Украину российским исполнителям. Таков ответ украинской пограничной службы на незаконное посещение ими Крыма.
Накануне стало известно, что в Украину не пустили Андрея Лысикова, который является солистом группы Дельфин (Dolphin).
- "Иванушек International" не пустили в Украину из-за посещения Крыма - пограничники
- Лолиту Милявскую не пустили в Украину из-за Крыма - пограничники
Также украинские пограничники недавно запретили въезд российской певице Татьяне Липницкой, которая выступает под псевдонимом Бьянка.
Певицу украинского происхождения Лолиту Милявскую сняли с поезда и вернули в Россию, когда она направлялась в Украину. Как сообщили в Госпогранслужбе, въезд ей запретили на три года из-за визита в Крым.
В мае на частный концерт в Киев не смогла приехать группа "Иванушки International". Участникам группы закрыли въезд в Украину на три года.