Показания по делу Маркива дал французский журналист - МВД

Копірайт зображення mvs.gov.ua Image caption Виталий Маркив был заместителем командира взвода первого батальона НГУ им. Кульчицкого

О возможной причастности подразделения задержанного в Италии украинского военного Виталия Маркива к убийству итальянского фоторепортера Андреа Рокелли заявил французский журналист. Об этом сообщили в МВД.

В ведомстве отметили, что на основании информации французского журналиста относительно обстоятельств гибели в 2014 году в зоне АТО итальянского и российского журналистов прокуратура итальянского города Павия начала уголовное производство.

"В рамках этого производства французский журналист указал на то, что смерть вышеуказанных журналистов стала следствием применения оружия подразделением НГУ, в котором проходил службу задержанный Виталий Маркив. Кроме того, в рамках показаний французский журналист предоставил видеоряд", - сообщили в МВД.

При этом, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны "российско-террористических войск", добавили в министерстве.

Заместителя командира взвода батальона оперативного назначения им. Кульчицкого Нацгвардии, старшего сержанта Виталия Маркива задержали 30 июня по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Рокелли близ Славянска в 2014 году.

Копірайт зображення AFP Image caption Ранее ГПУ открыла уголовное производство по статье об убийстве Андреа Рокелли при отягчающих обстоятельствах

Арест в отпуске

В Национальной гвардии, в состав которой входит батальон им. Кульчицкого, сообщили, что Виталий Маркив уехал в Италию во время планового отпуска.

В НГУ также отметили, что официальной информации о задержании Маркива в Нацгвардию не поступало.

Удивлена ​​арестом украинского военного была и Генеральная прокуратура Украины.

Заместитель генпрокурора Евгений Енин напомнил, что украинские правоохранители расследуют уголовное производство по факту гибели гражданина Италии и его российского коллеги Андрея Миронова. ГПУ сотрудничает с итальянскими коллегами, предоставляет результаты допросов свидетелей и результаты экспертиз, сообщил Енин.

Также он отметил, что по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла "в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск".

Копірайт зображення mvs.gov.ua Image caption Виталий Маркив находился в Италии в отпуске

Генеральное консульство Украины в Милане обратилось в суд Павии с ходатайством предоставить информацию об основаниях и обстоятельствах задержания Виталия Маркива.

Также дипломаты требуют обеспечить консулу возможность в ближайшее время посетить Маркива в учреждении содержания и присутствовать на судебном заседании 4 июля по его делу.

Дело о задержании Виталия Маркива находится на особом контроле Департамента консульской службы МИД Украины и Генерального консульства Украины в Милане.