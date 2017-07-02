В Киеве сообщили о минировании 5 станций метро
В Киеве в воскресенье из-за сообщения о минировании закрывали станцию метро "Площадь Льва Толстого". Однако после осмотра взрывоопасных предметов не обнаружили, и станцию открыли.
Об этом сообщило КП "Киевский метрополитен" в Facebook.
В пресс-службе метрополитена добавили, что ранее проверили и открыли станции "Майдан Незалежности", "Оболонь" и "Минская".
На них взрывоопасных предметов также не нашли, добавили в метрополитене.
В воскресенье утром из-за не подтвердившегося анонимного сообщения о минировании закрывали станцию метро "Театральная" и пересадку на станцию "Золотые ворота".