В Киеве сообщили о минировании 5 станций метро

Копірайт зображення КП "Київський метрополітен"

В Киеве в воскресенье из-за сообщения о минировании закрывали станцию ​​метро "Площадь Льва Толстого". Однако после осмотра взрывоопасных предметов не обнаружили, и станцию ​​открыли.

Об этом сообщило КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

В пресс-службе метрополитена добавили, что ранее проверили и открыли станции "Майдан Незалежности", "Оболонь" и "Минская".

На них взрывоопасных предметов также не нашли, добавили в метрополитене.

В воскресенье утром из-за не подтвердившегося анонимного сообщения о минировании закрывали станцию ​​метро "Театральная" и пересадку на станцию ​​"Золотые ворота".