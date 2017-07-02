Киев будет принимать чемпионат Европы по художественной гимнастике-2020
- 2 июля 2017
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В Киеве пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике в 2020 году.
Об этом сообщил Европейский гимнастический союз в Facebook.
Киев уже принимал подобный турнир в 2004 году.
10 апреля украинский гимнаст Олег Верняев выиграл общий зачет Кубка мира по спортивной гимнастике в многоборье.