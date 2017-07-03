ГПУ проводит расследование в отношении некоторых министров - Луценко

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Генеральная прокуратура Украины проводит расследование в отношении отдельных министров нынешнего правительства. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Я не могу исключить как новых представлений на депутатов, так и действий относительно действующих министров. Сейчас проводится следствие против многих фигурантов, в том числе у нас есть вопросы и к действующим, и к бывшим министрам. И они также прошли по какой-то отдельной партийной квоте коалиционного правительства", - отметил генпрокурор в интервью "5 каналу".

В то же время Юрий Луценко не назвал никаких фамилий.

Он добавил, что ГПУ собрала достаточно доказательств для снятия неприкосновенности с шести депутатов, представления на которых есть в Верховной Раде.

"У нас собрано достаточно доказательств для того, чтобы убедить беспристрастных депутатов в необходимости снятия неприкосновенности и продолжения досудебного следствия", - заявил Юрий Луценко.

По его словам, при рассмотрении представлений на снятие неприкосновенности прокуратура продемонстрирует документы, видео- и аудиозаписи.

Кого и в чем подозревают

21 июня Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с пяти народных депутатов. Накануне генпрокурор опубликовал в Facebook подозрения прокуратуры по каждому из пяти депутатов:

Андрей Лозовой ("Радикальная партия") - "признаки преднамеренного уклонения от уплаты налогов в размере 1,846 млн грн";

Олесь Довгий (группа "Воля народа") - "признаки злоупотребления служебными обязанностями, совершенного в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков природно-заповедного фонда - заказника "Остров Жуков", общей площадью 44,25 га";

Евгений Дейдей ("Народный фронт") - "признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн";

Борислав Розенблат (БПП) - "признаки злоупотребления влиянием и взяточничество на общую сумму 280 тыс долл.";

Максим Поляков ("Народный фронт") - "признаки взяточничества на сумму 7,5 тыс. долл."

29 июня генпрокурор попросил у парламента согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Подозрение прокуратуры в отношении Добкина озвучила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"В результате противоправных действий М. Добкина, совершенных им по предварительному сговору группой лиц, из собственности территориальной общины города Харькова незаконно выбыли земельные участки общей площадью 61,2144 га, чем территориальной общине. Харькова причинены убытки в размере 178 624 598 грн", - говорится в сообщении.