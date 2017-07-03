На Донбассе ранены двое военных - штаб АТО
- 3 июля 2017
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За прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
На приморском направлении боевики обстреливали Водяное, Лебединское, Павлополь, Гнутово, Новотроицкое.
На донецком направлении стреляли в районе Зайцева, в пригороде Авдеевки, у Каменки и Верхнеторецкого.
На луганском направлении было 5 обстрелов.
Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.