На Донбассе ранены двое военных - штаб АТО

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За прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ, в результате двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На приморском направлении боевики обстреливали Водяное, Лебединское, Павлополь, Гнутово, Новотроицкое.

На донецком направлении стреляли в районе Зайцева, в пригороде Авдеевки, у Каменки и Верхнеторецкого.

На луганском направлении было 5 обстрелов.

Боевики обвиняют в обстрелах украинских военных.