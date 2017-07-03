Стрельба у мечети во Франции: восемь раненых

Копірайт зображення Reuters Image caption Полиция не рассматривает нападение как террористическое

Восемь человек получили ранения в результате стрельбы возле мечети на юге Франции, подтвердили местные власти.

Верующие покидали мечеть Ар-Рахма в Авиньоне около 22:30 по местному времени в воскресенье, когда к ним подошли двое и открыли огонь.

Нападавшие, вооруженные пистолетом и дробовиком, приехали на автомобиле Renault Clio, пишет издание La Provence.

Полиция уже сообщила, что не рассматривает инцидент как террористический акт.

Четыре человека получили ранения возле мечети, кроме того, от попадания дроби пострадала семья из четырех человек, в том числе семилетняя девочка - все они находились в своей квартире в 50 метрах от места происшествия, сообщает La Provence со ссылкой на источники.

Предположительно, посетители мечети не были изначальной целью нападения, а инцидент мог стать результатом конфликта между молодыми людьми.

Очевидец рассказал, что десятки людей возле мечети побежали, когда увидели, что к ним приближаются двое с оружием.

"Это был черный Renault, - рассказал свидетель. - Там было четыре человека, но только двое из них, которые сидели сзади, вышли и начали стрельбу".

В четверг мужчина был арестован после попытки въехать в толпу на машине перед мечетью в пригороде Парижа. В результате инцидента никто не пострадал.

Во Франции усилены меры безопасности после апрельского нападения на полицию в Париже и серии терактов в последние годы.