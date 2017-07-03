Срок ультиматума для Катара продлили на 48 часов

Копірайт зображення Reuters Image caption Письмо от эмира Катара, изображенного на этой картине, доставят в Кувейт в понедельник

Саудовская Аравия и три другие арабские страны продлили на 48 часов конечный срок, до которого от Катара требуют выполнить ряд требований. В противном случае стране угрожают дополнительными санкциями.

Изначальный предельный срок, до которого Катар должен был согласиться на 13 требований, в том числе на закрытие канала "Аль-Джазира", истек в воскресенье.

Сам Катар заявил, что даст свой официальный ответ в письме, которое в понедельник доставят в Кувейт.

Катар отрицает обвинения своих соседей в финансировании экстремизма.

В понедельник министр иностранных дел страны посетит Кувейт, чтобы передать письмо. Кувейт является главным посредником в кризисе в Персидском заливе.

Ранее глава МИД Катара Шейх Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль-Тани заявил, что его страна отклонила выдвинутые требования, но готова начать диалог.

Уже несколько недель страна живет в условиях невиданных дипломатических и экономических санкций со стороны Саудовской Аравии и ее союзников - Египта, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Бахрейна.

Требования

23 июня четыре страны установили для Катара 10-дневный срок, в который он должен согласиться на их требования. Среди них - закрытие турецкой военной базы и прекращение дипломатических отношений с Ираном.

Введенные ограничения вызвали нестабильность в Катаре, богатой нефтью и газом стране, которая, впрочем, во многом зависит от импорта для удовлетворения основных потребностей своего 2,7-миллионного населения.

Теперь Иран и Турция поставляют туда все больше продовольствия и других товаров.

Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн обвиняли Катар в том, что он поддерживает их противников, в том числе исламистские политические движения, такие как "Братья-мусульмане", и предоставляет им платформу для заявлений на своем спутниковом канале "Аль-Джазира".