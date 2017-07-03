В результате непогоды без света остаются более 200 сел и городов

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По состоянию на 7:00 понедельника бригады облэнерго восстановили электроснабжение в 530 населенных пунктах. В то же время 215 населенных пунктов остаются обесточенными. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению, без электричества остаются 109 населенных пунктов в Сумской области, 76 - в Черкасской, 17 населенных пунктов в Кировоградской области, 9 в Киевской и четыре - в Черниговской области.

Районные администрации решают вопрос о ремонте крыш поврежденных домов, добавили в ГСЧС.

Коммунальщики и спасатели убрали поваленные деревья с проезжих частей и из частного сектора.

1 июля в результате проливного дождя, грозы и порывов ветра на территории Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областей пострадал 21 человек, в том числе один ребенок. Непогода повалила более 600 деревьев, повредила 260 домов и 8 школ.