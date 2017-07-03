НБУ обвинил экс-владельцев Приватбанка в невыполнении обязательств

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Бывшие владельцы ПАО "Приватбанк" не выполнили взятые на себя обязательства, срок которых истек 1 июля 2017. Об этом сообщили в НБУ.

"Таким образом, теперь государство и ПАО "Приватбанк" перешли к юридической процедуре взыскания и реализации соответствующей юридической стратегии, конкретные шаги которой пока не могут быть разглашены", - говорится в сообщении регулятора в Facebook.

Банковская процедура будет аналогична обычной процедуре взыскания в случае просрочки долгов, поэтому речь идет в большей степени о принудительном взыскании, добавили в Нацбанке.

Накануне Министерство финансов обнародовало письмо от 16 декабря 2016 года крупнейших акционеров "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова к премьер-министру с просьбой приобрести акции банка с последующей его капитализацией.

В декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого банка.

В июне 2017 года Кабмин на основании выводов независимого аудитора Ernst & Young решил докапитализировать ПриватБанк еще на 38,565 млрд гривен.